Kaliforniya'da garip ağız kolları olan süper nadir hayalet deniz anası bulundu | Video

Kaliforniya sahilinde süper nadir ve oldukça gizemli dev hayalet denizanası görüntülendi. Denizanasını inceleyen bilim insanları, yaratığın ağzında çıkan kollar olduğunu tespit etti. Son 34 yılda yalnızca 9 kere görüntülenebilen bu yaratıklar hakkında pek bir şey bilinmiyor.