Video Dünya Kaliforniya'daki en büyük orman yangını evleri küle çevirdi | Video

Kaliforniya'daki en büyük orman yangını evleri küle çevirdi | Video

Kaliforniya'daki en büyük orman yangını evleri küle çevirdi | Video
25.07.2021 | 10:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Belçika'yı yine sel vurdu | Video 03:33
Belçika'yı yine sel vurdu | Video 25.07.2021 | 11:05
Jennifer Lopez'den 52. yaşına özel paylaşım! Sosyal medya sallandı | Video 00:30
Jennifer Lopez'den 52. yaşına özel paylaşım! Sosyal medya sallandı | Video 25.07.2021 | 10:44
Kaliforniya'daki en büyük orman yangını evleri küle çevirdi | Video 02:17
Kaliforniya'daki en büyük orman yangını evleri küle çevirdi | Video 25.07.2021 | 10:03
Yemen'i sel vurdu: 14 ölü | Video 01:26
Yemen'i sel vurdu: 14 ölü | Video 25.07.2021 | 08:49
İngiltere'de fırtına! Yıldırım düşen evde yangın çıktı 02:05
İngiltere'de fırtına! Yıldırım düşen evde yangın çıktı 24.07.2021 | 13:57
Hindistan'da sel felaketi: 100'den fazla ölü! 00:41
Hindistan'da sel felaketi: 100'den fazla ölü! 24.07.2021 | 12:44
Malezya polisinden 'Bitcoin' operasyonu! Üstünden silindirle böyle geçtiler... 00:47
Malezya polisinden 'Bitcoin' operasyonu! Üstünden silindirle böyle geçtiler... 24.07.2021 | 11:57
Avustralya’da protesto gösterileri! Çok sayıda gözaltı 00:22
Avustralya’da protesto gösterileri! Çok sayıda gözaltı 24.07.2021 | 10:24
Johnson'ı yalancılıkla suçlayan milletvekili parlamentodan kovuldu | Video 04:17
Johnson'ı "yalancılıkla" suçlayan milletvekili parlamentodan kovuldu | Video 23.07.2021 | 16:29
Hindistan'ı sel ve heyelan vurdu: 36 ölü | Video 02:55
Hindistan'ı sel ve heyelan vurdu: 36 ölü | Video 23.07.2021 | 16:02
Çin'deki sel felaketinin bilançosu artıyor: Can kaybı 51'e yükseldi | Video 01:52
Çin'deki sel felaketinin bilançosu artıyor: Can kaybı 51'e yükseldi | Video 23.07.2021 | 15:01
Açılışına saatler kala olimpiyat karşıtları Tokyo'da sokaklara çıktı | Video 04:07
Açılışına saatler kala olimpiyat karşıtları Tokyo'da sokaklara çıktı | Video 23.07.2021 | 13:26
Mucize kurtuluş kamerada! Çin'i vuran selde çöken evin altında kalan bebek böyle kurtarıldı | Video 00:21
Mucize kurtuluş kamerada! Çin'i vuran selde çöken evin altında kalan bebek böyle kurtarıldı | Video 23.07.2021 | 12:12
Nijer’de çocukların yüzü Türkiye ile güldü | Video 05:27
Nijer’de çocukların yüzü Türkiye ile güldü | Video 23.07.2021 | 11:19
Tokyo Olimpiyatları öncesinde Japonya'da yoğun güvenlik önlemleri | Video 04:19
Tokyo Olimpiyatları öncesinde Japonya'da yoğun güvenlik önlemleri | Video 23.07.2021 | 09:56
Hacılar, veda tavafı yaptı | Video 07:52
Hacılar, veda tavafı yaptı | Video 22.07.2021 | 16:13
Bolivya'da maç öncesi şeytan hortumu paniği | Video 00:35
Bolivya'da maç öncesi "şeytan hortumu" paniği | Video 22.07.2021 | 16:02
Ukrayna’yı yeniden sel vurdu | Video 01:06
Ukrayna’yı yeniden sel vurdu | Video 22.07.2021 | 15:10
Gazze’de pazar alanındaki patlamanın bilançosu belli oldu: 1 ölü, 10 yaralı | Video 02:23
Gazze’de pazar alanındaki patlamanın bilançosu belli oldu: 1 ölü, 10 yaralı | Video 22.07.2021 | 12:37
Çin'deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi | Video 03:37
Çin'deki sel felaketinde can kaybı 33’e yükseldi | Video 22.07.2021 | 12:38

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde farklı noktalarda devam eden yangınların en büyüğü olan Dixie yangınında çok sayıda ev ve diğer yapılar alevlere teslim oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle başlayan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Kaliforniya'nın kuzeyinde eyaletin en büyük orman yangını olan Dixie yangınında engebeli arazide hızla yayılan alevler çok sayıda evi küle çevirdi. 14 Temmuz'da başlayan Dixie yangınında Indian Falls köyündeki 10'dan fazla ev ve diğer yapılar alevlere teslim oldu. İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamada, yangının Plumas ve Butte ilçelerinde 181 bin dönümden (73 bin 200 hektar) fazla alanı küle çevirdiği, sınırlı erişime sahip uzak bir bölgede devam eden ve doğuya doğru ilerleyen alevler karşısında çalışmaların güçlükle sürdürüldüğü belirtildi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, orman yangınlarının "kişilerin ve mülklerin güvenliği için aşırı tehlikeye" yol açtığını vurgulayarak, kuzeydeki 4 ilçede acil durum ilan etti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA