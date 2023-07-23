Kanada’da sel: 4 kişi kayıp | Video
Kanada’nın Nova Scotia eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 4 kişinin kaybolduğu açıklandı.
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