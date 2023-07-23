Video Dünya Kanada’da sel: 4 kişi kayıp | Video
Kanada’da sel: 4 kişi kayıp | Video

Kanada’da sel: 4 kişi kayıp | Video

23.07.2023 | 14:54

Kanada’nın Nova Scotia eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 4 kişinin kaybolduğu açıklandı.

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Kanada'nın Nova Scotia eyaleti orman yangınları sonrası sele teslim oldu. Cuma günü etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle sele kapılan 2'si çocuk 4 kişi kayboldu. Nova Scotia Valisi Tim Houston yaptığı açıklamada, "Korkutucu, önemli bir durumumuz var" diyerek sel nedeniyle en az 7 köprünün yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Houston, evlerdeki maddi hasarın oldukça büyük olduğunu belirterek, hükümetten destek isteyeceğini duyurdu. Uzmanlar, eyaletteki yağışın 1971 yılından bu yana görülen en şiddetli yağış olduğunu söylerken, eyalet başkenti Halifax başta olmak üzere 4 bölgede acil durum ilan edildi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise durumdan çok endişe duyduğunu ve bölgeye gideceğini söyledi.

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