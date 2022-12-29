Kanada'da yoğun sis: 14 araç birbirine girdi, 1 kişi öldü | Video

Kanada'nın Airdrie kentinin kuzeyinde etkili olan yoğun sis sonucu 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kanada'nın Alberta eyaletine bağlı Airdrie kentinin kuzeyinde etkili olan yoğun sis, otoyolda zincirleme kazaya yol açtı. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisten yapılan açıklamaya göre 14 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Kazadan sonra yangın çıkarken, otoyol trafiğe kapatıldı. Saatler süren çalışmaların ardından bölgedeki trafik akışı normale döndü.