Kanepeden düşen kızını son anda kurtardı | Video
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ABD'nin Florida eyaletine bağlı Ocala'da yaşayan bir anne, kanepeden düşmek üzere olan minik kızını inanılmaz bir refleksle son anda kurtardı. Görüntüler internette adeta viral oldu.