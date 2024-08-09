Video Dünya Kanseri uyandıran güzellik akımı: "Güneşle sivilce yakma" yöntemi milyonlar izlendi! | Video
Kanseri uyandıran güzellik akımı:

Kanseri uyandıran güzellik akımı: "Güneşle sivilce yakma" yöntemi milyonlar izlendi! | Video

09.08.2024 | 13:20

Sivilceli bir cilt, ergenlikten itibaren birçok kişinin en büyük cilt sorunlarından birine dönüşebiliyor. İlaç kullanımından birçok cilt bakım ürününe birbirinden farklı çözüm yöntemi aranılan bu soruna karşı son günlerde ortaya çıkan bir trend adeta sosyal medya çılgınlığına dönüşmüş durumda. "Sivilceleri güneşle yakma" trendi olarak bilinen bu yeni akım, birçok soruna davetiye çıkarıyor.

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