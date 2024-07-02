Karayip ülkelerini Beryl Kasırgası vurdu: 1 ölü | Video 02.07.2024 | 12:39 Karayip ülkesi St Vincent ve Grenadinler'de etkili olan Beryl Kasırgası nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Beryl Kasırgası, Karayip ülkelerini vurdu. Karayip ülkeleri Saint Vincent ve Grenadinler, Grenada ve St Lucia'da etkili olan kasırga nedeniyle evlerin çatısı uçtu, binlerce kişi elektriksiz kaldı. Bölgeden tahliye edilenler geçici barınaklara yerleştirilirken havaalanları ve iş yerleri kapatıldı. St Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves, kasırga sonucu bir kişinin öldüğünü ve daha fazla can kaybı olabileceğini söyledi. "Bu bir şaka değil" diyen Gonsalves, halka uyarılarda bulunarak daha önce yaşanan kasırgalarda ortaya çıkan sonuçları hatırlamaları gerektiğini söyledi.Beryl Kasırgası, Grenada'nın Carriacou Adası'nda karaya inmesinin ardından adada büyük hasara neden oldu. Grenada Başbakanı Dickon Mitchell, "Yarım saat içinde Carriacou dümdüz oldu. Henüz tehlike geçmiş değil" dedi.Kasırga nedeniyle rüzgarın saatteki hızının 241 kilometreyi bulduğunu söyleyen yetkililer, kasırganın batıya doğru harekete geçtiğini bildirdi.Grenada'da OHALGrenada'da olağanüstü hal ilan edilirken St Lucia'da ulusal düzeyde "kapanma" kararı aldı.