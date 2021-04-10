Video Dünya Karayipler'de St. Vincent adasındaki ikinci defa patlayan La Soufriere Yanardağı kamerada!

Karayipler'de St. Vincent adasındaki ikinci defa patlayan La Soufriere Yanardağı kamerada!

Karayipler'de St. Vincent adasındaki ikinci defa patlayan La Soufriere Yanardağı kamerada!
10.04.2021 | 12:47

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Karayipler'de bulunan La Soufriere Yanardağı, dün ikinci defa patlayarak kül püskürtmeye başladı. Yetkililer, çevre halkına tehlike arz etmesi sebebiyle tahliyelerin devam ettiğini belirtti ve yeni patlamaların olabileceği hakkında uyarı yayınladı.

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Ülkenin Ulusal Acil Durum Yönetimi Örgütü NEMO'ya göre, Karayipler'deki St. Vincent adasındaki La Soufriere yanardağı dün ikinci kez patladı. Yerel yetkililerle birlikte çalışan University of West Indies (UWI) Sismik Araştırma Merkezi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ?Küllerin atmosferde yaklaşık 4 kilometre yükseldiği tahmin ediliyor. St Vincent anakarasındaki halk çeşitli derecelerde kül yağışıyla karşılaşacak. Grenadinler de etkilenebilir. Barbados Meteoroloji Hizmetleri, hafif kül yağışının yaklaşık iki saat içinde beklenebileceğini bildirdi. Komşu St. Lucia ve Grenada adaları da önümüzdeki saatlerde kül yağışı yaşayabilir? dedi.


Yetkililer, büyük ölçüde halkın tahliyesinin yapıldığını ve geride sadece bilim insanları ile tahliyeyi reddeden az sayıda bölge sakininin kaldığını ifade etti. Ayrıca, La Soufriere Yanardağı?nda irili ufaklı yeni patlamalar olabileceği konusunda uyarı yayınlandı.

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