Kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen destek göz yaşarttı! İşte tüm Türkiye'nin konuştuğu kardeşler... | Video

Kahramanmaraş merkezli peş peşe yaşanan depremlerin ardından 4. seviye alarm verildi. dünyanın birçok yerinden yardımlar gelirken Kardeş ülke Azerbaycan'daki bir görüntü yüreklerimizi ısıttı. Bakü'de eski bir otomobile yüklenen yorganların olduğu fotoğraf sosyal medyada paylaşım rekoru kırarken o arabanın sahibine ulaşıldı.