Video Dünya Kas yapmak için köpek maması yiyorlar! Akıl almaz anlar böyle kaydedildi... | Video
Kas yapmak için köpek maması yiyorlar! Akıl almaz anlar böyle kaydedildi... | Video

Kas yapmak için köpek maması yiyorlar! Akıl almaz anlar böyle kaydedildi... | Video

15.07.2024 | 16:02

Sosyal medyada bazı vücut geliştiriciler ise hiç olmayacak bir şeye imza atarak yüksek protein içeriği nedeniyle köpek maması yemeye başladı. Görenlerin şaşkına döndüğü o anlar ise kameraya böyle yansıdı. Ancak bunun kesinlikle sağlıksız olduğunun ve asla denenmemesi gerektiğinin de altını çizelim.

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