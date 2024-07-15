Kas yapmak için köpek maması yiyorlar! Akıl almaz anlar böyle kaydedildi... | Video

Sosyal medyada bazı vücut geliştiriciler ise hiç olmayacak bir şeye imza atarak yüksek protein içeriği nedeniyle köpek maması yemeye başladı. Görenlerin şaşkına döndüğü o anlar ise kameraya böyle yansıdı. Ancak bunun kesinlikle sağlıksız olduğunun ve asla denenmemesi gerektiğinin de altını çizelim.