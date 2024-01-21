Katil İsrail 24 yıl sonra Muhammed Durra'nın kardeşini de katletti | Video
İsrail'in vahşetinden kaçmak için babasıyla bir duvarın dibine sığınan 12 yaşındaki Muhammed Durra'nın görüntüsü yıllardır unutulmadı. Üstünden 24 yıl geçti, İsrail bu kez de kardeşi Ahmed'i katletti. Babaları Cemal Durra oğlunu, "Kardeşin Muhammed'e selam söyle" diyerek uğurladı.
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