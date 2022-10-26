Kayıp kadını dev piton diri diri yedi! Kadının çıkarıldığı an kameralara yansıdı | Video

Endonezya'da korkunç bir olay yaşandı. 54 yaşındaki kayıp kadın 6 metre uzunluğundaki pitonun midesinden çıktı. Ekipler 2 gün boyunca Jarrah isimli kadını arıyordu. Jarrah; ormanda kauçuk toplamak için evden çıkmış ancak bir daha kendinden haber alınamamıştı. Ekipler; ormanda buldukları devasa pitonun şişmiş karnını görünce kan donduran gerçek ortaya çıktı.