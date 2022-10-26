Video Dünya Kayıp kadını dev piton diri diri yedi! Kadının çıkarıldığı an kameralara yansıdı | Video
Kayıp kadını dev piton diri diri yedi! Kadının çıkarıldığı an kameralara yansıdı | Video

Kayıp kadını dev piton diri diri yedi! Kadının çıkarıldığı an kameralara yansıdı | Video

26.10.2022 | 12:33

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Endonezya'da korkunç bir olay yaşandı. 54 yaşındaki kayıp kadın 6 metre uzunluğundaki pitonun midesinden çıktı. Ekipler 2 gün boyunca Jarrah isimli kadını arıyordu. Jarrah; ormanda kauçuk toplamak için evden çıkmış ancak bir daha kendinden haber alınamamıştı. Ekipler; ormanda buldukları devasa pitonun şişmiş karnını görünce kan donduran gerçek ortaya çıktı.

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