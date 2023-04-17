Kazakistan'da apartmanda tüp patladı: 3 ölü, 8 yaralı | Video
Kazakistan’ın Janaözen şehrindeki bir apartmanda tüp patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
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