Kendi köpeğinin saldırısında böyle can verdi! "Çok mutluyuz" videosu hayatına mal oldu: İşte o görüntüler...
Geçen yıl Aralık ayında yayınlanan bir videoda Nicole Morey, XL bully cinsi köpeğinin ne kadar mutlu olduğundan bahsediyor ve "oğlunu" savunmak için büyük bir çaba gösteriyordu. Saldırgan olduğu için “yasaklama” hareketine karşı paylaştığı bu köpeğin saldırısı, Morey’nin hayatına mal oldu.
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