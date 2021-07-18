Kenya'da akaryakıt tankeri patladı: 13 ölü, 11 yaralı | Video
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Kenya'da devrilen akaryakıt tankerinin alev alıp patlaması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.
Kenya'da polis tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Malanga bölgesinde bir araçla çarpışan akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu alev aldığı belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, çevredekilerin kazanın ardından yakıt almak için bidonlarda tankerin etrafında toplandığı ve o sırada patlama meydana geldiği ifade edildi. Patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.