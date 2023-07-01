Kenya’da zincirleme kaza: 48 ölü | Video
Kenya’nın batısında yer alan Londiani kasabasında bir kamyonun yoldan çıkarak çok sayıda araca çarpması sonucu 48 kişi hayatını kaybetti.
Kenya Kızılhacı ise zincirleme kazada yayaların ezildiğini belirterek 20'den fazla yaralının hastanelere kaldırıldığını söyledi.
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