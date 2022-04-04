Kiev bölgesinde 4 bin 997 bomba bulundu | Video

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Rus ordusunun çekildiği Ukrayna’nın Kiev bölgesinde, Acil Durumlar Servisi personeli tarafından yapılan aramalarda patlamış ve patlamamış olarak toplam 4 bin 997 bombanın bulunduğu açıklandı.
18 BİN 300 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun savaşın başlangıcından bu yana kaybettiği askeri personel ve teknik araç sayısını açıkladı. Son verilere göre, 40 gün içinde 18 bin 300 Rus askeri öldürüldü ve Rus ordusuna ait 647 tank, bin 844 zırhlı askeri araç, 330 top atış sistemi, 107 çok namlulu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 147 savaş uçağı, 134 helikopter, 92 insansız hava aracı, bin 273 otomobil, 76 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 25 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sistemi imha edildi.