Video Dünya Kiev Prensesi Olga’nın heykeli kum torbalarıyla kapatıldı | Video
Kiev Prensesi Olga’nın heykeli kum torbalarıyla kapatıldı | Video

Kiev Prensesi Olga’nın heykeli kum torbalarıyla kapatıldı | Video

01.04.2022 | 09:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kiev Prensesi Olga’nın heykeli kum torbalarıyla kapatıldı | Video 01:19
Kiev Prensesi Olga’nın heykeli kum torbalarıyla kapatıldı | Video 01.04.2022 | 09:44
Zelenskiy: “Ruslar, zayıf olduğumuz yerlerden saldırabilir” | Video 09:42
Zelenskiy: “Ruslar, zayıf olduğumuz yerlerden saldırabilir” | Video 01.04.2022 | 08:58
Odessa’da hava saldırıları nedeniyle siren sesleri yeniden çaldı | Video 00:23
Odessa'da hava saldırıları nedeniyle siren sesleri yeniden çaldı | Video 31.03.2022 | 15:20
Ukrayna ordusu Rus tankını tek atışla imha etti | Video 00:13
Ukrayna ordusu Rus tankını tek atışla imha etti | Video 31.03.2022 | 14:01
Ukrayna ordusu Rus askerlerinin konuşlandığı noktayı vurdu | Video 00:45
Ukrayna ordusu Rus askerlerinin konuşlandığı noktayı vurdu | Video 31.03.2022 | 13:51
Mikolayiv’de vurulan valilik binasında can kaybı 16’ya yükseldi | Video 01:05
Mikolayiv’de vurulan valilik binasında can kaybı 16’ya yükseldi | Video 31.03.2022 | 10:17
Zelenskiy: Kimsenin sözüne inanmıyoruz. Savaş alanında gerçek bir durum var | Video 05:18
Zelenskiy: "Kimsenin sözüne inanmıyoruz. Savaş alanında gerçek bir durum var" | Video 31.03.2022 | 08:49
Rusya, Kiev, Harkov ve Dnipro’yu vurdu | Video 01:09
Rusya, Kiev, Harkov ve Dnipro’yu vurdu | Video 31.03.2022 | 08:49
Ukrayna’da şoke eden görüntü! Sivil araçlar yola döşenen mayınların üzerinden böyle geçti | Video 01:29
Ukrayna’da şoke eden görüntü! Sivil araçlar yola döşenen mayınların üzerinden böyle geçti | Video 31.03.2022 | 08:50
Ukraynalı askerler Rus ordusunu böyle pusuya düşürdü | Video 00:36
Ukraynalı askerler Rus ordusunu böyle pusuya düşürdü | Video 31.03.2022 | 08:50
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama | Video 00:35
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama | Video 31.03.2022 | 08:49
Suudi petrol tesisine gerçekleştirilen saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:49
Suudi petrol tesisine gerçekleştirilen saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video 30.03.2022 | 15:40
Lviv’de yeniden siren sesleri! Halk sığınaklara akın etti | Video 03:36
Lviv’de yeniden siren sesleri! Halk sığınaklara akın etti | Video 30.03.2022 | 14:54
Rusya, Ukrayna’nın elindeki S-300’leri böyle imha etti | Video 01:53
Rusya, Ukrayna’nın elindeki S-300’leri böyle imha etti | Video 30.03.2022 | 14:54
Azerbaycan’da 3 insan iskeleti bulundu | Video 00:08
Azerbaycan’da 3 insan iskeleti bulundu | Video 30.03.2022 | 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’ın Urgenç kentine geldi 02:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın Urgenç kentine geldi 30.03.2022 | 13:24
Hindistan’da polis karakoluna molotoflu saldırı | Video 00:39
Hindistan’da polis karakoluna molotoflu saldırı | Video 30.03.2022 | 13:12
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çinli mevkidaşı Wang ile görüştü | Video 01:31
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çinli mevkidaşı Wang ile görüştü | Video 30.03.2022 | 12:34
Rus ordusu Luhansk’ta yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü | Video 00:36
Rus ordusu Luhansk’ta yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü | Video 30.03.2022 | 11:09
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu | Video 00:17
Şanghay'da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu | Video 30.03.2022 | 09:40

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Mikhailovsky Meydanı'nda bulunan Kiev Prensesi Olga’nın heykeli kum torbalarıyla kapatılarak korumaya alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rus ordusunun işgal ettiği Ukrayna'daki bölgelerde tedbir alınmaya devam ediliyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Mikhailovsky Meydanı'nda bulunan Kiev Prensesi Olga'nın heykeli de saldırılar nedeniyle korumaya alındı. Heykelin etrafı önce brandalarla, daha sonra da Kiev halkı tarafından kum torbalarıyla kapatıldı.

Ukrayna'nın birçok bölgesinde aynı yöntemle tarihi ve kültürel zenginlikler yaşanabilecek bir çatışmada zarar görmemesi için korumaya alınıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA