Kiev üzerinde düşürülen İHA 4 katlı binada yangına neden oldu | Video
Ukrayna güçlerinin başkent Kiev üzerinde düşürdüğü insansız hava aracı (İHA) nedeniyle 4 katlı bir binada yangın çıktı.
Ukrayna güvenlik güçlerinin başkent Kiev üzerinde düşürdüğü İHA nedeniyle Solomianskyi bölgesindeki 4 katlı bir binada yangın çıktı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko yaptığı açıklamada, "Başkentin Solomianskyi semtinde patlamalar oldu ve yangın çıktı. Muhtemelen İHA enkazından kaynaklandı. Tüm servisler olay yerine gidiyor. Ayrıntılar daha sonra verilecek" dedi.
Klitschko daha sonra yeni bir açıklama yaparak, "Solomianskyi semtinde kurtarma ekipleri 4 katlı bir binada çıkan yangını söndürüyor" ifadelerini kullandı. Şu ana kadar yangın nedeniyle can kaybı bildirilmedi.
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