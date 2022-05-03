Kiev’de güvenlik önlemleri azaltılıyor | Video

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki güvenlik önlemleri azaltılırken, Özgürlük Meydanı'daki barikatlar da kaldırıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken, başkent Kiev'de hayat normale dönüyor. Güvenlik önlemlerinin azaltılmasıyla birlikte ilk olarak Kiev'deki Özgürlük Meydanı'na çıkan yollarda bulunan barikatlar kaldırıldı. Savaş öncesi döneme geri dönülen meydanda, araç trafiği de eski haline gelmeye başladı. Toplu ulaşımın yeniden kullanılmaya başlandığı kentte, Ukraynalılar da yeniden sokağa çıkmaya başladı. Kiev'in birçok noktasında bulunan kontrol noktalarının da kaldırıldığı görüldü.