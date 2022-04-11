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OTOMATİK OYNAT
01:51
Kiev'e bağlı Gorenka köyü harabeye döndü | Video 11.04.2022 | 12:30
01:51
Kiev'e bağlı Gorenka köyü harabeye döndü | Video 11.04.2022 | 12:07
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Çin’de Covid-19 karantinasına "çığlıklı" tepki | Video 11.04.2022 | 11:23
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Zelenskiy: "Tüm dünya Rusların suçunu biliyor" | Video 11.04.2022 | 08:43
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Ukrayna ordusu, Rus tankını imha etti | Video 11.04.2022 | 08:44
00:28
Ukrayna Rus ordusundan temizlenen Çernihiv’in son halini paylaştı 10.04.2022 | 19:12
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Ukrayna Rus ordusundan temizlenen Çernihiv’in son halini paylaştı | Video 10.04.2022 | 15:36
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İsrail güçlerinden Filistinlilere saldırı: 6 yaralı | Video 10.04.2022 | 14:05
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Ukrayna ordusu Rus askerlerine ait mühimmat deposunu havaya uçurdu | Video 10.04.2022 | 13:05
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Ukrayna, Rusya’ya ait askeri araçların imha görüntülerini yayınladı | Video 10.04.2022 | 13:05
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Kiev'e bağlı Andriivka köyünde evler harabeye döndü 07.04.2022 | 14:05
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Ukrayna'da imha edilen Rus tankları görüntülendi | Video 06.04.2022 | 11:33
Ukrayna'nın Kiev bölgesinde Rus ordusunun hedefi olan Gorenka köyündeki evler, saldırıların ardından kullanılamaz hale geldi.