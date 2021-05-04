Video Dünya Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ateş altında kalan Kırgız köyleri görüntülendi | Video

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ateş altında kalan Kırgız köyleri görüntülendi | Video

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ateş altında kalan Kırgız köyleri görüntülendi | Video
04.05.2021 | 15:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ateş altında kalan Kırgız köyleri görüntülendi | Video 02:28
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ateş altında kalan Kırgız köyleri görüntülendi | Video 04.05.2021 | 15:05
Rusya'da bir otelde yangın: 2 ölü | Video 01:33
Rusya'da bir otelde yangın: 2 ölü | Video 04.05.2021 | 14:18
İngiltere’de korkutan patlama | Video 00:17
İngiltere’de korkutan patlama | Video 04.05.2021 | 14:05
Bisikletli kişiler korkuttu, genç kadın tren yoluna düştü | Video 00:23
Bisikletli kişiler korkuttu, genç kadın tren yoluna düştü | Video 04.05.2021 | 12:02
Hindistan'da Kovid-19 kurbanlarının cesetleri kiralanan dozerlerle taşınıyor 00:39
Hindistan'da Kovid-19 kurbanlarının cesetleri kiralanan dozerlerle taşınıyor 04.05.2021 | 11:42
SON DAKİKA: Meksika'da facia! 15 ölü, 70 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 01:35
SON DAKİKA: Meksika'da facia! 15 ölü, 70 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 04.05.2021 | 09:23
Moskova'da havalimanına maskesiz giren yolcu, güvenlik görevlisine saldırdı | Video 00:58
Moskova'da havalimanına maskesiz giren yolcu, güvenlik görevlisine saldırdı | Video 03.05.2021 | 14:58
Hindistan'da Kovid-19'a karşı verilen yaşam mücadelesi kamerada | Video 00:13
Hindistan'da Kovid-19'a karşı verilen yaşam mücadelesi kamerada | Video 03.05.2021 | 14:33
Rusya'da gaspçının yumrukladığı 15 yaşındaki çocuk komaya girdi | Video 01:01
Rusya'da gaspçının yumrukladığı 15 yaşındaki çocuk komaya girdi | Video 03.05.2021 | 10:50
Koronavirüsün başlangıç noktasıydı! Çin'in Wuhan kentinde müzik festivali 01:11
Koronavirüsün başlangıç noktasıydı! Çin'in Wuhan kentinde müzik festivali 02.05.2021 | 21:42
İsrail’de Ben Gurion Uluslararası Havaalanı yakınlarında yangın | Video 00:52
İsrail’de Ben Gurion Uluslararası Havaalanı yakınlarında yangın | Video 02.05.2021 | 17:13
İngiltere’de bir garip olay: Süt şişesi sandılar, el bombası çıktı | Video 00:44
İngiltere’de bir garip olay: Süt şişesi sandılar, el bombası çıktı | Video 02.05.2021 | 16:36
El Halil’de okuma yazma bilmeyen down sendromlu Filistinli camide ezan okuyor | Video 07:26
El Halil’de okuma yazma bilmeyen down sendromlu Filistinli camide ezan okuyor | Video 02.05.2021 | 14:29
İsrail askerleri, Batı Şeria’da Filistinli kadını vurdu | Video 00:52
İsrail askerleri, Batı Şeria’da Filistinli kadını vurdu | Video 02.05.2021 | 13:15
Tacikistan’da akaryakıt istasyonunda patlama! Dehşet anları kamerada | Video 00:26
Tacikistan’da akaryakıt istasyonunda patlama! Dehşet anları kamerada | Video 02.05.2021 | 12:16
Uzay İstasyonunda görevli 4 astronot dünyaya döndü | Video 01:18
Uzay İstasyonunda görevli 4 astronot dünyaya döndü | Video 02.05.2021 | 11:19
Avustralya'da korku dolu anlar! Yüzlerce papağan caddeleri böyle istila etti... 03:05
Avustralya'da korku dolu anlar! Yüzlerce papağan caddeleri böyle istila etti... 01.05.2021 | 16:52
İngiltere'de binlerce gencin katıldığı sosyal mesafesiz ve maskesiz eğlence kamerada! 00:25
İngiltere'de binlerce gencin katıldığı sosyal mesafesiz ve maskesiz eğlence kamerada! 01.05.2021 | 10:08
Yüzlerine yaptıkları maske makyajı pasaportlarından etti | Video 01:39
Yüzlerine yaptıkları maske makyajı pasaportlarından etti | Video 30.04.2021 | 16:25
İsrail’de Lag B'Omer Bayramı kutlamalarında facia: 38 ölü, 103 yaralı | Video 04:37
İsrail’de Lag B'Omer Bayramı kutlamalarında facia: 38 ölü, 103 yaralı | Video 30.04.2021 | 07:27

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında 29 Nisan’da çıkan çatışmaların 1 Mayıs’ta sağlanan ateşkes anlaşması ile durdurulmasının ardından çatışma sırasında ateş altında kalan sınırdaki Kırgız köyleri görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

29 Nisan'da Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara Nehrindeki su kaynağının kullanımına yönelik anlaşmazlık yaşayan Kırgızistan ile Tacikistan halkı arasındaki taşlı kavga çatışmaya dönüşmüştü. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, çatışmalarda sınırdaki Kırgız köylerinde 107 ev, 2 okul, 1 sağlık merkezi, 1 çocuk bahçesi, 4 market, 4 sosyal tesis, 10 benzin istasyonu ve diğer yerel idari binaların yakıldığını açıklamış, Tacikistan Acil Durumlar Komitesi de çatışmalarda Tacik köylerinde 14 evin zarar gördüğünü duyurmuştu. Kırgızistan ile Tacikistan arasında 1 Mayıs'ta sağlanan ateşkesin 3'üncü gününde bölgeden görüntüler gelmeye devam ediyor. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, çatışmalar sırasında tahliye edilen Kırgız vatandaşlarının köylerine döndüğünde, evlerinin tamamen yakılmış ve yağmalanmış hali karşısında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

KIRGIZİSTAN-TACİKİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMA
İki ülke yetkilileri, yaptıkları görüşmelerin sonucunda 1 Mayıs'ta yerel saatle 20.00'da ateşkes uygulanmasında ve her iki ülke askerlerinin sınırdan çekilmesinde anlaşmaya varılmış, çatışma gece 00.00 sıralarında durdurulmuştu. Ancak Kırgız yetkililer, bugün 12.45 itibarıyla sınırda tansiyonun yeniden yükseldiğini, Tacikistan askerlerinin Kırgız köylerine ateş açtığını açıklamıştı.

Tacikistan'ın ateşkesi ihlal etmesi üzerine bugün iki ülke Ulusal Güvenlik Komite başkanları gerçekleştirdikleri görüşmede bir kez daha çatışmaların durdurulması ve her iki ülke askerlerinin sınırdan çekilmesinde uzlaşmıştı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA