Kırgızistan’da sel suları araçları sürükledi | Video 24.07.2024 | 11:09 Kırgızistan’ın Calal Abad bölgesinde şiddetli yağışın yol açtığı selde araçlar sürüklendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kırgızistan'ın güneyinde şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor. Kırgızistan Acil Durular Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre Calal Abad bölgesinin Bazar Korgon ilçesine bağlı Arstanbab köyünde şiddetli yağış seli beraberinde getirdi. Park halindeki araçlar sel suyunu kapılarak sürüklendi. Sokaklar çamurla kaplandı. Hastane, çarşı, 5 köprü ve 23 araç selde hasar gördü, onlarca ev de sular altında kaldı. Sel bölgesinde 200'den fazla arama kurtarma personeli sevk edildi. Hasar tespit çalışmalarının yapılacağı sel bölgesinden şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

Kırgızistan'ın güneyindeki Oş ve Batken bölgelerinde haziranın sonunda ve geçen hafta sağanak sonucu sel yaşanmış, selde en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.