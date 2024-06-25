Kırgızistan'da şiddetli dolu yağışı | Video 25.06.2024 | 12:22 Kırgızistan'ın Talas bölgesinde dolu yağışı nedeniyle ekili tarlalarla hasar meydana geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kırgızistan'ın kuzeybatısındaki Talas bölgesinde dolunun etkili olması sonucu evlerin avlusu ve tarlalar beyaza büründü. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün Talas bölgesine bağlı Bakay-Ata ilçesinde şiddetli dolu yağışı meydana geldiği kaydedildi. Kırgızistan, Con-Korgon ve 1 Mayıs köylerini etkileyen dolu yağışı nedeniyle yaklaşık 50 hektarlık ekili tarım arazisinde hasar meydana geldi. Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.