Kırım Kerç Köprüsü'nün vurulma anı kamerada! | Video

Ukrayna bu sabah Kırım işgalinin sembolü olan Kırım Köprüsü'nü vurdu. Rus yetkililerin daha önce "Yıkılırsa kıyamet olur" dediği köprünün yanma anı kameralarca kayıt altına alınırken, bölgede araç trafiği durduruldu.