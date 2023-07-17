Kırım Köprüsü’nde patlama: 2 ölü, 1 yaralı | Video
Rusya topraklarını Kırım’a bağlayan köprüde meydana gelen patlamada iki kişinin öldüğü, bir çocuğun yaralandığı belirtildi.
Rusya'ya bağlı Kırım Valisi Sergey Aksenov yaptığı açıklamada, köprüdeki acil durum nedeniyle trafiğin durdurulduğunu, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti. Aksenov, güvenlik gerekçesiyle halka alternatif kara yollarını kullanmaları çağrısında bulundu.
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