Video Dünya Kırım Köprüsü’nde patlama: 2 ölü, 1 yaralı | Video
Kırım Köprüsü’nde patlama: 2 ölü, 1 yaralı | Video

Kırım Köprüsü’nde patlama: 2 ölü, 1 yaralı | Video

17.07.2023 | 10:54

Rusya topraklarını Kırım’a bağlayan köprüde meydana gelen patlamada iki kişinin öldüğü, bir çocuğun yaralandığı belirtildi.

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Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'yla bağlantısını sağlayan Kırım Köprüsü'nde patlama meydana geldi. Rus yetkililer patlama olayını doğrulamazken, Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, bir otomobildeki anne ve babanın hayatını kaybettiğini, kız çocuklarının ise yaralandığını söyledi. Gladkov, hastanede tedavi altına alınan çocuğun yakınlarına ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Rusya'ya bağlı Kırım Valisi Sergey Aksenov yaptığı açıklamada, köprüdeki acil durum nedeniyle trafiğin durdurulduğunu, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti. Aksenov, güvenlik gerekçesiyle halka alternatif kara yollarını kullanmaları çağrısında bulundu.

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