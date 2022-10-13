Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili ortalığı karıştıracak iddia! ABD'nin sualtı drone'u ile mi vuruldu? İşte o görüntü | Video

SON DAKİKA HABERİ: Rusya ile Kırım arasındaki tek kara bağlantısını sağlayan Kırım Köprüsü 8 Ekim'de Ukrayna tarafından patlatıldı. Patlamanın köprü üzerinden geçen bir TIR ile gerçekleştirildiği belirtiliyordu. Ancak bugün ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya atıldı. Rusya'nın 'Yıkılırsa kıyamet kopar' dediği köprünün ABD'nin Ukrayna'ya verdiği sualtı drone'u ile vurulduğu öne sürüldü. İngiliz medyası dikkat çeken bir görüntüyü paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları...