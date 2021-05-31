Video Dünya Kısıtlama sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu | Video

Kısıtlama sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu | Video

Kısıtlama sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu | Video
31.05.2021 | 08:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kısıtlama sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu | Video 02:47
Kısıtlama sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu | Video 31.05.2021 | 08:23
Hindistan’da Covid-19’dan ölen hastanın cansız bedeninin nehre atıldığı anlar ortaya çıktı | Video 00:30
Hindistan’da Covid-19’dan ölen hastanın cansız bedeninin nehre atıldığı anlar ortaya çıktı | Video 31.05.2021 | 08:23
Libya’da askeri törende Hafter'e ait uçak düştü, pilot hayatını kaybetti | Video 00:24
Libya’da askeri törende Hafter'e ait uçak düştü, pilot hayatını kaybetti | Video 30.05.2021 | 14:22
Bulgaristan’da NATO tatbikatındaki ABD askerleri yanlış yeri bastı! 00:56
Bulgaristan’da NATO tatbikatındaki ABD askerleri yanlış yeri bastı! 29.05.2021 | 17:07
Uyardığı yolcunun saldırısına uğrayan kabin görevlisinin 2 dişi kırıldı 00:42
Uyardığı yolcunun saldırısına uğrayan kabin görevlisinin 2 dişi kırıldı 29.05.2021 | 16:01
Fransa’da polise bıçaklı saldırı | Video 00:56
Fransa’da polise bıçaklı saldırı | Video 28.05.2021 | 15:58
Mescid-i Aksa'ya 120 Yahudi yerleşimciden baskın | Video 00:21
Mescid-i Aksa'ya 120 Yahudi yerleşimciden baskın | Video 27.05.2021 | 16:34
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yanardağ endişesi. Binlerce kişi panikle sokaklara döküldü | Video 02:00
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yanardağ endişesi. Binlerce kişi panikle sokaklara döküldü | Video 27.05.2021 | 15:45
ABD’li sürücü hızını alamadı, karakola daldı | Video 00:11
ABD’li sürücü hızını alamadı, karakola daldı | Video 27.05.2021 | 11:36
Suriye’nin Dera'da, Esad güçleri ile silahlı grup arasında çatışma | Video 00:42
Suriye’nin Dera'da, Esad güçleri ile silahlı grup arasında çatışma | Video 27.05.2021 | 10:53
Amerika'da UFO görüldü iddiası. İşte yeni görüntüler | Video 02:38
Amerika'da UFO görüldü iddiası. İşte yeni görüntüler | Video 27.05.2021 | 09:56
İngiliz milletvekili Sultana, Başbakana İsrail'in İngiliz yapımı silahlar kullanıp kullanmadığını sordu | Video 01:20
İngiliz milletvekili Sultana, Başbakana İsrail'in İngiliz yapımı silahlar kullanıp kullanmadığını sordu | Video 27.05.2021 | 09:01
İran’da petrokimya tesisinde patlama | Video 00:52
İran’da petrokimya tesisinde patlama | Video 26.05.2021 | 16:20
Sri Lanka açıklarındaki konteyner gemisi 5 gündür alev alev yanıyor | Video 01:54
Sri Lanka açıklarındaki konteyner gemisi 5 gündür alev alev yanıyor | Video 26.05.2021 | 16:06
İşgalci İsrail, 16 yaşındaki kızı acımasızca böyle vurdu | Video 01:33
İşgalci İsrail, 16 yaşındaki kızı acımasızca böyle vurdu | Video 26.05.2021 | 15:46
Hindistan'ı Yaas Kasırgası vurdu | Video 05:20
Hindistan'ı Yaas Kasırgası vurdu | Video 26.05.2021 | 12:34
Ücretli otobanda doğum yapınca 1 yıl ücretsiz seyahat hediye edildi. Doğum anları kamerada | Video 05:01
Ücretli otobanda doğum yapınca 1 yıl ücretsiz seyahat hediye edildi. Doğum anları kamerada | Video 26.05.2021 | 11:04
Hayvanat bahçesinde korku dolu anlar! Maymunlarına arasına giren kadın kamerada 00:30
Hayvanat bahçesinde korku dolu anlar! Maymunlarına arasına giren kadın kamerada 25.05.2021 | 14:05
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki yanardağ faciasında 15 kişi öldü | Video 01:25
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki yanardağ faciasında 15 kişi öldü | Video 24.05.2021 | 16:59
Hindistan’da bir çift Covid-19 kısıtlamalarından kaçmak için uçakta düğün yaptı | Video 00:16
Hindistan’da bir çift Covid-19 kısıtlamalarından kaçmak için uçakta düğün yaptı | Video 24.05.2021 | 15:03

İstanbul'da, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 07.45 itibariyle yüzde 54 olarak ölçüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kentte 28 Mayıs Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Vatandaşların haftanın ilk iş gününde kendi araçlarını tercih etmesiyle,kentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk arttı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, her iki köprünün Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor. Anadolu Yakası'nda TEM otoyolunda Sultanbeyli-Çamlıca gişeler arası her iki yönde de yoğun trafik gözleniyor. D-100 kara yolunun bazı bölgelerinde yoğunluk artıyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 07.45 itibarıyla yüzde 54 olarak ölçüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA