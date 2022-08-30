Video Dünya Kızının eski sevgilisi evine zorla girmeye çalışınca vurdu! Dehşet anları kamerada | Video
Kızının eski sevgilisi evine zorla girmeye çalışınca vurdu! Dehşet anları kamerada | Video

Kızının eski sevgilisi evine zorla girmeye çalışınca vurdu! Dehşet anları kamerada | Video

30.08.2022 | 16:13

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ABD'de bir baba, kızının eski sevgilisi evine zorla girmeye çalışınca vurdu. ABD yasaları gereğince baba, hanesine zorla girmeye çalışan genci öldürdüğü için herhangi bir ceza almadı.

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