Kızının eski sevgilisi evine zorla girmeye çalışınca vurdu! Dehşet anları kamerada | Video
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ABD'de bir baba, kızının eski sevgilisi evine zorla girmeye çalışınca vurdu. ABD yasaları gereğince baba, hanesine zorla girmeye çalışan genci öldürdüğü için herhangi bir ceza almadı.