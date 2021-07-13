Video Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Federasyon masallarına dur dedim" | Video

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Federasyon masallarına dur dedim" | Video

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar:
13.07.2021 | 13:39

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 50 yıldır görüşülen federasyon masallarına son verdiğini, Türkiye’nin olmayacağı hiçbir anlaşmada olmayacaklarını söyledi.

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Tatar, Mersin'de yapacağı bir dizi ziyaret kapsamında Tarsus ilçesinde bulunan Nusret Mayın Gemisi'ni ziyaret etti, günün anısına fidan dikti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Nusret Mayın Gemisi önünde yaptığı açıklamada, sıkıntılı günler Türkiye sayesinde atlattıklarını belirtti. Tatar, "1974'te mutlu barış harekatıyla Mehmetçiğin adaya basmasıyla işte onun için 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı Kıbrıslı Türk için en önemli bir tarihtir. O gün Kıbrıs Türkleri tekrar özgürlüğe, bağımsızlığa ve hürriyete kavuşmuştur. Ö günden bugüne artık Kuzey Kıbrıs Türk çatısı altında Kıbrıs Türk halkı onurlu yaşamaya devam etmektedir. Bunu tabi biz Türkiye'nin desteğiyle başardık. Kıbrıs davası bizlerin müşterek davasıdır. Sadece bir Kıbrıslı Türklerin sürdüreceği bir mücadele olamazdır. Her daim Türkiye'yi yanımızda gördük. Her daim Türkiye en sıkıntılı günlerimizde bizlerle beraber olmuştur. Gerek siyasi gerek ekonomik her türlü desteği vermiştir, hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Dolayısıyla gelen aşamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu ve zamanında yapılan bir takım girişimler ve dolayısıyla elde etmiş başarılar Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımızı korunmasında devletimize sahip çıkmak, devleti yaşatmak ve artık bu federasyon masallarına artık bir dur demek. Çünkü artık onun defteri kapanmıştır. Bildiğiniz gibi federasyon temelinde bir anlaşma için 50 yıldır görüşmeler sürüyor. Ama benim Cumhurbaşkanı olma dolayısıyla artık o defter kapandı. Ne çıktı ortaya federasyon dediğinizde Kıbrıs'ta Rumlarla bir ortaklık. Çoğunluğun azınlığı yöneteceği tek egemenlik çatısı altında Rumların hakimiyeti ve özellikle Avrupa oyunuyla Yunanistan'ın AB'de olması dolayısıyla Annan planında Türklerin evet demesine Rumların hayır demesine rağmen tek taraflı uluslararası anlaşmaya aykırı bir biçimde Kıbrıs Türklerini AB'ne alınmasıyla, bir bakıma Türkiye'ye bir kart çıkarmaktı, nitekim federal temeli bir anlaşma olabilseydi, ne olacaktı Kıbrıs Federal Cumhuriyeti Kuzeyle birlikte tamamıyla AB içerisinde, zaman içerisinde Türkiye'ye artık sen üçüncü ülkesin, AB değilsin, dolayısıyla bu anlaşmanın şartlarına göre yavaş yavaş Kıbrıs'tan çekilmelisin, Türkiye'nin de Avrupa'da ve dolayısıyla Kıbrıs'tan tamamıyla çekilmesi, Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımızın da tehlikeye girmesi demektir. Büyük Türk milletinin, büyük Türk ulusunun tabi ki hak ve çıkarlarına fevkalade olumsuz bir pozisyonun, bir durumun ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Dolayısıyla bütün bu fırsatlar geçiştirilmiştir. Çünkü Kıbrıslı Rumlar bizim iyi niyetimize rağmen hiçbir zaman eşitlik anlaşmaya evet dememiştir. Onların bütün derdi federasyon çatısı altında Türklerin tamamen Kıbrıs'ta çekilmesindir. Bunlara Cumhurbaşkanı seçildiğimde dur dedim. Egemen bir Türk devletinin ne kadar önemli olduğunu sözler yetmez" dedi.

AB'nin ekonomik vaatlerle siyasi iradelerini ipotek altına alamayacağını söyleyen Tatar, Kıbrıs davasının milli bir dava olduğunu, Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye'nin bağımsızlık, özgürlük ve hürriyeti için çok bedeller ödediğini, yine ödemekten geri durmayacağını kaydetti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkı egemenliğini içermeyen, Türk Cumhuriyeti'nin garantörlüğünü kapsamayan bir anlaşmaya hiçbir zaman evet demeyeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından kent protokolü günün anlam ve önemine çeşitli hediyeler verdi. Nusret Mayın Gemisi önünde fidan dikiminin ardından Gemi gezildi.

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