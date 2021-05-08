KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Mescid-i Aksa yaşananlar bize Kıbrıs'ta yaşananları hatırlattı

İsrail güçleri tarafından Mescid-i Aksa’ya yapılan baskın hakkında A Haber'e konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Filistinli kardeşlerimize geçmiş olsun. Büyük bir üzüntüyle öğrendim.” dedi. Tatar, “Bu gece yaşananlar bize Kıbrıs'ta yaşananları hatırlattı.” şeklinde konuştu.