KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Mescid-i Aksa yaşananlar bize Kıbrıs'ta yaşananları hatırlattı
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İsrail güçleri tarafından Mescid-i Aksa’ya yapılan baskın hakkında A Haber'e konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Filistinli kardeşlerimize geçmiş olsun. Büyük bir üzüntüyle öğrendim.” dedi. Tatar, “Bu gece yaşananlar bize Kıbrıs'ta yaşananları hatırlattı.” şeklinde konuştu.