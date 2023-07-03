Kolombiya’da eğitim uçuşunda iki askeri uçak çarpıştı | Video 03.07.2023 | 08:31 Kolombiya’da askeri eğitim uçuşu sırasında iki askerin uçağın havada çarpışması sonucu 1 pilot hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kolombiya'nın Villavicencio şehrindeki Apiay Hava Üssü'nde dün eğitim uçuşu için havalanan Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait iki adet T-27 tipi savaş uçağı havada çarpıştı. Kaza sonucu uçaklardan biri alev alarak düşerken, diğer uçak ise acil iniş yaptı. Kazada, Pilot Yarbay Mario Andres Espinoza Gonzalez hayatını kaybederken, Gonzalez ile aynı uçakta bulunan diğer pilot ise son anda uçaktan kendini fırlatarak kazadan sağ kurtuldu.

Kolombiya Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, yaşanan kaza sonucu Pilot Yarbay Gonzalez'in hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyulduğu dile getirilerek, kazanın nedenlerinin araştırılması için soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde iki uçağın havada çarpıştığı ve birinin alev alarak düştüğü görüldü.