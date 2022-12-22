Kolombiya'da petrol tankı patladı: 1 ölü | Video

Kolombiya'nın Barranquilla kentinde bir yakıt tankının patlaması sonucu 1 itfaiye çalışanı hayatını kaybetti.

Kolombiya'nın Barranquilla kentinde bulunan bir hidrokarbon deposunda patlama meydana geldi. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yetkililer, yangına müdahale eden bir itfaiye çalışanının hayatını kaybettiğini bildirirken, depodaki tüm yakıtın bitmesini beklediklerini ve yangının 3- 4 gün sürebileceğini belirtti.