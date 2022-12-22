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OTOMATİK OYNAT
00:51
Kolombiya'da petrol tankı patladı: 1 ölü | Video 22.12.2022 | 10:08
10:06
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Kongresinde konuştu | Video 22.12.2022 | 09:00
05:27
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Rus ve Belarus askerlerinden ortak savaş tatbikatı | Video 21.12.2022 | 14:57
02:22
Moda tutkunları Riyadda Mütezavi Moda Haftası’nda bir araya geldi | Video 21.12.2022 | 14:15
02:11
ABD'de 6.4'lük depremin bilançosu netleşiyor: 2 ölü, 12 yaralı | Video 21.12.2022 | 10:24
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Messi'ye Arjantin'de muhteşem karşılama! Şampiyon kupayla ülkeye indi... 20.12.2022 | 11:10
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Atina’da kafede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 19.12.2022 | 14:11
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SON DAKİKA! Tayland Boğazı'nda donanma gemisi battı! 31 kayıp | Video 19.12.2022 | 09:33
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Tayland Boğazı'nda donanma gemisi battı: 31 kayıp! | Video 19.12.2022 | 09:30
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Rusya'da petrol ve doğal gaz tesisinde yangın | Video 19.12.2022 | 09:16
01:13
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 12 patlama | Video 19.12.2022 | 09:09
01:15
Afganistan’da yakıt tankeri tünelde patladı: 19 ölü, 32 yaralı | Video 18.12.2022 | 15:22
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Danimarkalı spikerden ırkçı sözler! Faslıları maymuna benzetti | Video 18.12.2022 | 10:30
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İspanya’da fırtınada metro sular altında kaldı | Video 16.12.2022 | 12:29
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Biden'dan Afrika Birliği'ne G20'ye katılın çağrısı | Video 16.12.2022 | 09:00
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ABD’de F-35 savaş uçağı iniş sırasında düştü | Video 16.12.2022 | 09:04
Kolombiya'nın Barranquilla kentinde bir yakıt tankının patlaması sonucu 1 itfaiye çalışanı hayatını kaybetti.