Video Dünya Kolombiya’da zincirleme kaza: 7 ölü | Video
Kolombiya’da zincirleme kaza: 7 ölü | Video

Kolombiya’da zincirleme kaza: 7 ölü | Video

06.01.2022 | 11:41

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Kolombiya’da tırın neden olduğu zincirleme kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 33 işi yaralandı.

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Kolombiya'nın Tolima eyaletine bağlı Cajamarca kentini Calarca eyaletinde bulunan Quindo'ya bağlayan yolda bulunan Los Venados tünelinde kontrolden çıkan tır, 15 araca çarptı. Tırın neden olduğu zincirleme kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Kazanın ardından tünel ve tünelin bulunduğu yolda trafik askıya alındı.

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