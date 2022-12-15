Komşuları ona 'şeytanın çocuğu' diyor! "Hulk sendromu" onu bu hale getirdi | Video
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Hindistan'da 16 yaşındaki Mohammad Kaleem, oldukça nadir görülen bir sendrom nedeniyle ellerinde aşırı büyüme yaşıyor. 'Hulk' ellerine sahip olduğu ifade edilen çocuğun tek bir eli 8 kilo. Yaşadığı köyde çevredekiler ise ondan korktukları için Kaleem'e 'şeytanın çocuğu' diyor.