Video Dünya Kontrolden çıkarak evin odasına ok gibi saplanan otomobil kamerada!

Kontrolden çıkarak evin odasına ok gibi saplanan otomobil kamerada!

Kontrolden çıkarak evin odasına ok gibi saplanan otomobil kamerada!
20.04.2021 | 11:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kontrolden çıkarak evin odasına ok gibi saplanan otomobil kamerada! 00:59
Kontrolden çıkarak evin odasına ok gibi saplanan otomobil kamerada! 20.04.2021 | 11:05
Rusya'da doğal gaz patlaması | Video 01:38
Rusya'da doğal gaz patlaması | Video 20.04.2021 | 11:05
Tren raylarına düşen çocuğun son anda ölümden kurtarılma anı kamerada 00:29
Tren raylarına düşen çocuğun son anda ölümden kurtarılma anı kamerada 19.04.2021 | 16:12
Mars gezegenindeki tarihi anlar kamerada! İnsanlık tarihinde bir ilk... 01:01
Mars gezegenindeki tarihi anlar kamerada! İnsanlık tarihinde bir ilk... 19.04.2021 | 14:09
Rus televizyonu Rossiya 1'de Bayraktar TB-2 SiHA'lara yönelik skandal yayın! 00:24
Rus televizyonu Rossiya 1'de Bayraktar TB-2 SiHA'lara yönelik skandal yayın! 19.04.2021 | 13:15
Tekerlek taktığı 'Jet ski' ile karayolunda böyle sürat yaptı! 00:30
Tekerlek taktığı 'Jet ski' ile karayolunda böyle sürat yaptı! 19.04.2021 | 08:38
Dağlık Karabağ'da ölen askerin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan'a tepki 01:26
Dağlık Karabağ'da ölen askerin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan'a tepki 18.04.2021 | 17:43
Son dakika! Mısır'da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var | Video 02:27
Son dakika! Mısır'da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var | Video 18.04.2021 | 16:57
Son dakika! ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var | Video 00:14
Son dakika! ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var | Video 18.04.2021 | 15:26
İran’daki depremde ürküten görüntü | Video 03:11
İran’daki depremde ürküten görüntü | Video 18.04.2021 | 14:26
Sömürgeciler birbirine düştü! İtalyan Meclis Üyesi, Macron'u böyle eleştirmişti | Video 01:06
Sömürgeciler birbirine düştü! İtalyan Meclis Üyesi, Macron'u böyle eleştirmişti | Video 18.04.2021 | 13:55
İtalya'da Meclis Üyesinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yerden yere vuran konuşma! Sömürgeciler böyle birbirine düştü 01:06
İtalya'da Meclis Üyesinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yerden yere vuran konuşma! Sömürgeciler böyle birbirine düştü 17.04.2021 | 15:20
Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafını çeken ABD'li Astronot Kate Rubins dünyaya döndü! 01:24
Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafını çeken ABD'li Astronot Kate Rubins dünyaya döndü! 17.04.2021 | 13:49
Rusya - Ukrayna gerilimi nereye varacak? Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'dan Rusya açıklaması! 06:10
Rusya - Ukrayna gerilimi nereye varacak? Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'dan Rusya açıklaması! 17.04.2021 | 13:27
İngiltere'de korkunç olay: 'Zombi Kılıcı' dehşeti kamerada! Sokak ortasında böyle katlettiler... 00:58
İngiltere'de korkunç olay: 'Zombi Kılıcı' dehşeti kamerada! Sokak ortasında böyle katlettiler... 17.04.2021 | 10:24
Polonya’da genç kadın tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 00:30
Polonya’da genç kadın tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 16.04.2021 | 16:52
Biden'dan bir gaf daha. Putin yerine Klutin dedi | Video 00:09
Biden'dan bir gaf daha. Putin yerine "Klutin" dedi | Video 16.04.2021 | 16:33
Las Vegas'ta UFO görüldü iddiası | Video 01:37
Las Vegas'ta UFO görüldü iddiası | Video 16.04.2021 | 14:55
Rus avcı uçağı Pasifik Okyanusu üzerinde ABD'nin keşif uçağına önleme yaptı 00:27
Rus avcı uçağı Pasifik Okyanusu üzerinde ABD'nin keşif uçağına önleme yaptı 16.04.2021 | 12:33
Pfizer'dan Covid-19 aşısında üçüncü doz açıklaması | Video 01:22
Pfizer'dan Covid-19 aşısında "üçüncü doz" açıklaması | Video 16.04.2021 | 11:45

Rusya'ya bağlı federe cumhuriyet olan Buryatya'da bir araba evin çocuk odasına çarparak duvarda asılı kaldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya'ya bağlı federe cumhuriyet olan Buryatya'nın Suja kentinde 59 yaşındaki bir sürücü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, bir evin çocuk odasına çarptı.Çarpmanın etkisiyle otomobil, evin duvarında asılı kaldı. Kazada, araç sürücüsü ve araç içindeki genç bir yolcunun yaralandığı ifade edildi. Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydetti. Öte yandan görgü tanıkları, aracın asılı kaldığı evin odasında iki yaşındaki bir çocuğun kaldığını şans eseri durumunun iyi olduğu belirtildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA