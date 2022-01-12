Koronavirüs tecrit kampları kamerada! Çin’den gelen görüntüler şoke etti | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:08
02:49
Venezuela’da petrol boru hattında patlama: 3 yaralı | Video 12.01.2022 | 11:44
00:41
Brezilya’da kadın otobüste doğum yaptı dakikalarca alkışlandı | Video 12.01.2022 | 11:26
02:49
Japonya’nın gözdesi ikiz pandaları ilk kez görüntülendi | Video 12.01.2022 | 11:05
01:26
ABD'de ambulans helikopter yerleşim yerine düştü | Video 12.01.2022 | 08:29
01:02
Maske uyarısı yapan güvenlik görevlisinin çenesini kırdı | Video 12.01.2022 | 08:30
00:57
Rusya'da huzurevi yangını | Video 12.01.2022 | 08:22
00:34
Alevlerden kaçıp balkona sığınan köpeği itfaiye kurtardı | Video 11.01.2022 | 15:44
00:34
Alevlerden kaçıp balkona sığınan köpeği itfaiye kurtardı | Video 11.01.2022 | 14:07
02:33
Paraguay’da 947 kilogram kokain ele geçirildi | Video 10.01.2022 | 16:46
03:47
00:56
Kazakistan'da bayraklar yarıya indirildi | Video 10.01.2022 | 15:02
00:18
İran'da zincirleme trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralılar var | Video 10.01.2022 | 14:39
00:46
00:51
ABD’de oto yola çıkan deniz aslanı kurtarıldı | Video 10.01.2022 | 11:27
05:52
00:46
Bolivya'da arıza yapan uçak boş araziye acil iniş yaptı: 4 yaralı | Video 10.01.2022 | 11:17
02:11
00:34
İngiltere'de bir günde 141 bin 472 vaka | Video 10.01.2022 | 08:23
01:22
İnsansı robot Ameca, CES 2022'de görücüye çıktı | Video 10.01.2022 | 08:30
Koronavirüs salgınında son aylarda vaka sayılarını artıran Omicron varyantı, Çin hükümetini alarma geçirmişti. Koronavirüs vakalarını sıfıra indirme politikasını benimseyen Çin hükümeti, ülkenin 13 milyon nüfuslu Xi'an kentinde pandemi kampları kuran Çin hükümetinin, kamplarda zorla tuttuğu insanların içinde olduğu koşullar ifşa oldu.
Koronavirüs salgınında son aylarda vaka sayılarını artıran Omicron varyantı, Çin hükümetini alarma geçirmişti. Koronavirüs vakalarını sıfıra indirme politikasını benimseyen Çin hükümeti, ülkenin 13 milyon nüfuslu Xi'an kentinde pandemi kampları kuran Çin hükümetinin, kamplarda zorla tuttuğu insanların içinde olduğu koşullar ifşa oldu.