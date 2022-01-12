Video Dünya Koronavirüs tecrit kampları kamerada! Çin’den gelen görüntüler şoke etti | Video
Koronavirüs tecrit kampları kamerada! Çin’den gelen görüntüler şoke etti | Video

Koronavirüs tecrit kampları kamerada! Çin’den gelen görüntüler şoke etti | Video

12.01.2022 | 12:20

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Koronavirüs salgınında son aylarda vaka sayılarını artıran Omicron varyantı, Çin hükümetini alarma geçirmişti. Koronavirüs vakalarını sıfıra indirme politikasını benimseyen Çin hükümeti, ülkenin 13 milyon nüfuslu Xi'an kentinde pandemi kampları kuran Çin hükümetinin, kamplarda zorla tuttuğu insanların içinde olduğu koşullar ifşa oldu.

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Koronavirüs salgınında son aylarda vaka sayılarını artıran Omicron varyantı, Çin hükümetini alarma geçirmişti. Koronavirüs vakalarını sıfıra indirme politikasını benimseyen Çin hükümeti, ülkenin 13 milyon nüfuslu Xi'an kentinde pandemi kampları kuran Çin hükümetinin, kamplarda zorla tuttuğu insanların içinde olduğu koşullar ifşa oldu.

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