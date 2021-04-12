Video Dünya Koronavirüs yasaklarının esnetildiği İngiltere’de halk mağazalara koştu

Koronavirüs yasaklarının esnetildiği İngiltere’de halk mağazalara koştu

Koronavirüs yasaklarının esnetildiği İngiltere’de halk mağazalara koştu
12.04.2021 | 13:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD'de suç makinesi zanlının polisi vurma anı görüntüleri kamerada 02:15
ABD'de suç makinesi zanlının polisi vurma anı görüntüleri kamerada 12.04.2021 | 11:26
Koronavirüs yasaklarının esnetildiği İngiltere’de halk mağazalara koştu 00:24
Koronavirüs yasaklarının esnetildiği İngiltere’de halk mağazalara koştu 12.04.2021 | 13:19
Karayipler'de St. Vincent adasındaki ikinci defa patlayan La Soufriere Yanardağı kamerada! 01:55
Karayipler'de St. Vincent adasındaki ikinci defa patlayan La Soufriere Yanardağı kamerada! 10.04.2021 | 12:47
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli çocuğu plastik mermi ile gözünden vurdu 01:16
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli çocuğu plastik mermi ile gözünden vurdu 10.04.2021 | 12:08
Son dakika! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti | Video 02:10
Son dakika! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti | Video 09.04.2021 | 14:17
ABD'li TikTok kullanıcısı sıra dışı doğum hikayesiyle viral oldu 00:50
ABD'li TikTok kullanıcısı sıra dışı doğum hikayesiyle viral oldu 09.04.2021 | 12:32
İtalya Başbakanı Draghi'ye diktatör protestosu yapılmıştı | Video 00:44
İtalya Başbakanı Draghi'ye diktatör protestosu yapılmıştı | Video 09.04.2021 | 12:26
Fransa'da PKK destekçileri mescitlere ve Türk Kültür Merkezi'ne saldırdı! 01:23
Fransa'da PKK destekçileri mescitlere ve Türk Kültür Merkezi'ne saldırdı! 09.04.2021 | 09:28
İngiltere'nin kararı sonrası binlerce Pakistanlı havalimanına akın etti | Video 00:54
İngiltere'nin kararı sonrası binlerce Pakistanlı havalimanına akın etti | Video 09.04.2021 | 09:20
Fransa’da PKK sempatizanları Türk derneğine saldırdı | Video 02:04
Fransa’da PKK sempatizanları Türk derneğine saldırdı | Video 09.04.2021 | 08:47
Çekya'da polise top ve tank teslim edildi | Video 00:26
Çekya'da polise top ve tank teslim edildi | Video 08.04.2021 | 16:38
Yeni Sri Lanka güzelinin tacını zorla alan 2019 güzeli gözaltına alındı | Video 03:18
Yeni Sri Lanka güzelinin tacını zorla alan "2019 güzeli" gözaltına alındı | Video 08.04.2021 | 15:20
Ekvador'da küçük uçak böyle düştü: 6 ölü | Video 01:11
Ekvador'da küçük uçak böyle düştü: 6 ölü | Video 08.04.2021 | 11:24
Otoparkta 3 metrelik timsah paniği kamerada | Video 00:56
Otoparkta 3 metrelik timsah paniği kamerada | Video 08.04.2021 | 11:25
ABD'de otoparkta 3 metrelik timsahın yakalanma anı kamerada! 00:56
ABD'de otoparkta 3 metrelik timsahın yakalanma anı kamerada! 08.04.2021 | 11:13
Topkapı Sarayı'nda Roma dönemine ait galeri bulundu | Video 05:00
Topkapı Sarayı'nda Roma dönemine ait galeri bulundu | Video 08.04.2021 | 10:39
İnsan boyundaki dev kertenkele girdiği markette dehşet saçtı! Panik anları kamerada... 00:36
İnsan boyundaki dev kertenkele girdiği markette dehşet saçtı! Panik anları kamerada... 08.04.2021 | 10:24
Markette dehşet saçan dev kertenkele kamerada! Çığlıklara aldırmadı 00:36
Markette dehşet saçan dev kertenkele kamerada! Çığlıklara aldırmadı 08.04.2021 | 10:24
Müşteriye yarısı yenmiş hamburger verdiler! Ünlü fast food zincirinde çekilen video herkesi şok etti | Video 00:18
Müşteriye yarısı yenmiş hamburger verdiler! Ünlü fast food zincirinde çekilen video herkesi şok etti | Video 07.04.2021 | 16:26
NASA'nın Mars fotoğrafı şaşkına çevirdi! Perseverance'tan gelen karede gökkuşağı görünüyor! 01:22
NASA'nın Mars fotoğrafı şaşkına çevirdi! Perseverance'tan gelen karede gökkuşağı görünüyor! 07.04.2021 | 15:38

Koronavirüs salgınının en sert vurduğu ülkelerden olan İngiltere’de hükümet, geçtiğimiz haftalarda yasakları kademeli olarak esneteceğini duyurmuştu. Ülkede aşı uygulamalarının giderek artmasının ardındna alınan kararlar sonrası park ve sahillerde yoğun kalabalıklar oluşmuş, maskesiz ve sosyal mesafesiz bir şekilde bir araya gelen İngilizler, dünya medyasında ilgi uyandırmıştı. Ülkede bu kez de mağazalar önünde ciddi kalabalıklar oluştu. Özel koleksiyonları tüketiciye sunan mağazalar önünde toplanan binlerce kişi, koronavirüse meydan okudu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA