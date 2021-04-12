Koronavirüs yasaklarının esnetildiği İngiltere’de halk mağazalara koştu

Koronavirüs salgınının en sert vurduğu ülkelerden olan İngiltere’de hükümet, geçtiğimiz haftalarda yasakları kademeli olarak esneteceğini duyurmuştu. Ülkede aşı uygulamalarının giderek artmasının ardındna alınan kararlar sonrası park ve sahillerde yoğun kalabalıklar oluşmuş, maskesiz ve sosyal mesafesiz bir şekilde bir araya gelen İngilizler, dünya medyasında ilgi uyandırmıştı. Ülkede bu kez de mağazalar önünde ciddi kalabalıklar oluştu. Özel koleksiyonları tüketiciye sunan mağazalar önünde toplanan binlerce kişi, koronavirüse meydan okudu.