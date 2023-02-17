Kosova 15'inci Bağımsızlık Günü'nü kutluyor | Video

Sırbistan'dan 2008 tarihinde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Kosova'da Bağımsızlık Günü, davullar ve zurnalar eşliğinde kutlanıyor. Bağımsızlık Günü nedeniyle resmi tatilin olduğu Kosova'da, halk Bağımsızlık Günü'nü aileleriyle birlikte merkezlere giderek kutluyor. Kosovalılar, ülke genelinde sabah erken saatlerden itibaren başlayan kutlamalara büyük ilgi gösteriyor.

Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'de gösteriler, 1998-1999 yıllarındaki savaşta Kosova'nın bağımsızlığı için ölen askerleri anma töreniyle başladı. Törenin ardından Şadırvan Meydanı'nda kurulan sahnede Arnavut, Boşnak ve Romanlar folklor gösterileri yaptı. Sokaklarda da Kosovalıların katılımıyla davullar çalınarak halk oyunları oynandı.

Öte yandan, Prizren'de tüm azınlık mensuplarının katıldığı kutlamalara, yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türk dernekleri katılmadı. 17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı aralarında Türkiye Cumhuriyeti'nin de bulunduğu 117 ülke bağımsız olarak tanıyor.