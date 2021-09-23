Video Dünya Kosova-Sırbistan sınırında plaka gerginliği sürüyor | Video

Kosova-Sırbistan sınırında plaka gerginliği sürüyor | Video

Kosova-Sırbistan sınırında plaka gerginliği sürüyor | Video
23.09.2021 | 11:26

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Kosova'nın ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara geçici Kosova plakası şartı getirmesi sınırda gerginliğe neden oldu. Kosova’da yaşayan Sırplar, kararı protesto etmek için sınıra giden yolu araç ve barikatlarla kapattı.

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Kosova'nın ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka şartı getirmesinin ardından Kosova-Sırbistan sınırında tansiyon yükseldi. Sınıra gelen onlarca Sırbistan plakalı araç uzun kuyruklar oluştururken, bölgedeki Sırplar kararı protesto etti. Kosova'nın Sırbistan sınırındaki Jarinje sınır kapısına giden yol, burada yaşayan Sırp protestocular tarafından kurulan barikat ve araçlarla kapatıldı. Kosova yönetimi tarafından bölgeye sevk edilen özel kuvvetler protestoların ardından gece boyunca sınırda bekledi.

Kosova ve Sırbistan arasında 2016'da imzalanan serbest trafik dolaşımı anlaşmasının süresi 15 Eylül'de dolmuştu. Kosova hükümeti ise ülkede sadece Kosova plakalı araçların dolaşımının mümkün olacağını açıklayarak geçici plaka şartı getirmişti. Kosova hükümetinin kararına göre, Sırbistan plakalarına sahip tüm araçlar geçerliliği 60 gün olan ve 5 euro değerindeki geçici plakalardan satın alacak.

Sırbistan Kosova'nın kararına tepki gösterirken, Kosova yönetimi ise, kararın Sırpları kışkırtmak için alınmadığını belirtti. ABD ve Avrupa Birliği (AB) ise iki ülkeye gerginliği azaltması ve kuzeydeki durumu daha da kötüleştirecek tek taraflı eylemlerden kaçınması çağrısında bulundu.

Öte yandan, Sırbistan da ülkeye giren Kosova plakalı araçlara yönelik benzer bir düzenleme uyguluyor.

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