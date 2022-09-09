Kraliçe 2. Elizabeth'in Anıtkabir ziyareti ve Atatürk için söylediği sözler gündem oldu | Video

Dünya bugün, dün hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'i konuşuyor. Tam 70 yıldır tahtta kalarak bir rekora imza atan Kraliçe'nin ise 2008 yılında yaptığı Türkiye ziyareti sırasında Anıtkabir'e giderek Atatürk için söylediği sözler yeniden gündem oldu.