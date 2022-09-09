Kraliçe 2. Elizabeth'in Anıtkabir ziyareti ve Atatürk için söylediği sözler gündem oldu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:57
Kraliçe Elizabeth için yaşı kadar top atışı | Video 09.09.2022 | 16:30
01:47
01:19
04:46
01:04
Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 7 sivil öldü | Video 08.09.2022 | 16:57
03:07
Kraliçe Elizabeth, tıbbi gözetim altına alındı | Video 08.09.2022 | 16:03
03:07
Tayland 20 yılın en şiddetli muson yağmurlarıyla mücadele ediyor | Video 08.09.2022 | 14:19
00:11
Hindistan'da video çeken gence tren çarptı | Video 08.09.2022 | 14:01
05:24
02:52
İngiltere'de parlamento binasına boyalı saldırı | Video 07.09.2022 | 16:04
00:56
06:12
Alman Federal Meclisi’nde Gorbaçov için anma töreni | Video 07.09.2022 | 14:19
01:04
Uganda’da toprak kayması: 15 ölü | Video 07.09.2022 | 12:20
01:46
00:10
Güney Kore'de sular altında kalan otoparkta mahsur kalan 7 kişi öldü | Video 07.09.2022 | 09:45
01:15
00:14
05:21
Putin, 50 bin askerin katıldığı "Vostok - 2022" tatbikatına katıldı | Video 06.09.2022 | 15:17
00:58
Çin’deki depremde can kaybı 65’e yükseldi | Video 06.09.2022 | 13:11
04:35
İsrail güçleri 1 Filistinliyi öldürdü, 16 kişiyi yaraladı | Video 06.09.2022 | 13:38
Dünya bugün, dün hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'i konuşuyor. Tam 70 yıldır tahtta kalarak bir rekora imza atan Kraliçe'nin ise 2008 yılında yaptığı Türkiye ziyareti sırasında Anıtkabir'e giderek Atatürk için söylediği sözler yeniden gündem oldu.