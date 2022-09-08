Video Dünya Kraliçe Elizabeth, tıbbi gözetim altına alındı | Video
Kraliçe Elizabeth, tıbbi gözetim altına alındı | Video

Kraliçe Elizabeth, tıbbi gözetim altına alındı | Video

08.09.2022 | 16:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rus savaş uçaklarından İdlib’e hava saldırısı: 7 sivil öldü | Video 01:04
Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 7 sivil öldü | Video 08.09.2022 | 16:57
Kraliçe Elizabeth, tıbbi gözetim altına alındı | Video 03:07
Kraliçe Elizabeth, tıbbi gözetim altına alındı | Video 08.09.2022 | 16:03
Tayland 20 yılın en şiddetli muson yağmurlarıyla mücadele ediyor | Video 03:07
Tayland 20 yılın en şiddetli muson yağmurlarıyla mücadele ediyor | Video 08.09.2022 | 14:19
Hindistan’da video çeken gence tren çarptı | Video 00:11
Hindistan'da video çeken gence tren çarptı | Video 08.09.2022 | 14:01
4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022’de Türk firmalarına büyük ilgi | Video 05:24
4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022’de Türk firmalarına büyük ilgi | Video 07.09.2022 | 16:13
İngiltere’de parlamento binasına boyalı saldırı | Video 02:52
İngiltere'de parlamento binasına boyalı saldırı | Video 07.09.2022 | 16:04
Almanya’da kriz büyüyor! Restoran sahibi gelen faturaya isyan etti: Bunu ödeyemem yaşamak istiyoruz | Video 00:56
Almanya'da kriz büyüyor! Restoran sahibi gelen faturaya isyan etti: "Bunu ödeyemem yaşamak istiyoruz" | Video 07.09.2022 | 15:47
Alman Federal Meclisi’nde Gorbaçov için anma töreni | Video 06:12
Alman Federal Meclisi’nde Gorbaçov için anma töreni | Video 07.09.2022 | 14:19
Uganda’da toprak kayması: 15 ölü | Video 01:04
Uganda’da toprak kayması: 15 ölü | Video 07.09.2022 | 12:20
Bu video AB’yi çok kızdıracak! Doğal gaz devi Gazprom’dan ’Kış Uzun Geçecek’ klibi | Video 01:46
Bu video AB'yi çok kızdıracak! Doğal gaz devi Gazprom'dan 'Kış Uzun Geçecek' klibi | Video 07.09.2022 | 10:15
Güney Kore’de sular altında kalan otoparkta mahsur kalan 7 kişi öldü | Video 00:10
Güney Kore'de sular altında kalan otoparkta mahsur kalan 7 kişi öldü | Video 07.09.2022 | 09:45
Ölü hayvanları yiyor, 67 yıldır yıkanmıyor! Amoo Hadji doktorları bile şaşkına çevirdi | Video 01:15
Ölü hayvanları yiyor, 67 yıldır yıkanmıyor! Amoo Hadji doktorları bile şaşkına çevirdi | Video 07.09.2022 | 08:57
İsrail, son bir hafta içinde ikinci kez Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldı | Video 00:14
İsrail, son bir hafta içinde ikinci kez Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldı | Video 07.09.2022 | 08:30
Putin, 50 bin askerin katıldığı Vostok - 2022 tatbikatına katıldı | Video 05:21
Putin, 50 bin askerin katıldığı "Vostok - 2022" tatbikatına katıldı | Video 06.09.2022 | 15:17
Çin’deki depremde can kaybı 65’e yükseldi | Video 00:58
Çin’deki depremde can kaybı 65’e yükseldi | Video 06.09.2022 | 13:11
İsrail güçleri 1 Filistinliyi öldürdü, 16 kişiyi yaraladı | Video 04:35
İsrail güçleri 1 Filistinliyi öldürdü, 16 kişiyi yaraladı | Video 06.09.2022 | 13:38
İngiltere’de Meghan Markle’ın konuşması alay konusu oldu | Video 09:56
İngiltere'de Meghan Markle'ın konuşması alay konusu oldu | Video 06.09.2022 | 13:50
Senegal’de sel felaketi: 3 ölü | Video 01:06
Senegal’de sel felaketi: 3 ölü | Video 06.09.2022 | 12:54
Nijeryalı yolcu uçakta doğum yaptı | Video 01:13
Nijeryalı yolcu uçakta doğum yaptı | Video 06.09.2022 | 11:57
Rol arkadaşının üzerine tükürdü! Venedik Film Festivali’nde şoke eden olay! Harry Styles ve Chris Pine arasında gerginlik 00:23
Rol arkadaşının üzerine tükürdü! Venedik Film Festivali'nde şoke eden olay! Harry Styles ve Chris Pine arasında gerginlik 06.09.2022 | 11:26

Kraliçe II. Elizabeth'in bugün yapılan sağlık kontrollerinin ardından tıbbi gözetim altına alındığı bildirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah yapılan kontrollerin ardından doktorların sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle 96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth'in tıbbi gözetim altına alındığı belirtildi. Saraydan yapılan açıklamada, "Kraliçe'nin rahatı yerinde ve Balmoral'da kalıyor" denildi.

Kraliçe'nin gözetim altına alınmasının ardından Başbakan Liz Truss tüm ülkenin kraliçe için endişelendiğini söyleyerek, "Tüm iyi dileklerim şu anda Kraliçe ve ailesiyle birlikte" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA