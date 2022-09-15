Kraliçe Elizabeth'in naaşı başında bekleyen asker bayıldı | Video

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in naaşı İskoçya'nın ardından Londra'ya getirildi. Elizabeth'in cenazesinin Westminster Hall'e getirilmesinin ardından binlerce kişi bölgeye akın etti. Naaşın başında nöbet tutan bir askerin ise aniden yere yığılması kameralara yansıdı.