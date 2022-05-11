Video Dünya Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 43'e yükseldi | Video
Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 43'e yükseldi | Video

Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 43'e yükseldi | Video

11.05.2022 | 11:05

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Küba’nın başkenti Havana’daki Saratoga Otel'de meydana gelen patlamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e ulaştığı açıklandı.

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Küba'nın başkenti Havana'da geçtiğimiz Cuma günü Saratoga Otel'de meydana gelen patlamanın ardından hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Yetkililer patlama nedeniyle can kaybı sayısının 43'e yükseldiğini açıklarken, hayatını kaybeden kişilerin otel çalışanı olup olmadığının henüz belirlenmediğini ifade etti. Saratoga Otel Sözcüsü Roberto Enriquez, patlama nedeniyle otelin yüzde 80'inin zarar gördüğünü belirtti. Sözcü Enriquez ayrıca kayıp olan 3 otel çalışanının enkaz altında kaldığının tahmin edildiğini açıkladı.

Öte yandan, yetkililer patlama nedeniyle hasar gören komşu binalardan birinin yıkılması gerektiğini duyurdu.

Patlamanın ardından Küba Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamanın nedeninin bir gaz sızıntısı olduğunun tahmin edildiği belirtilmişti.

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