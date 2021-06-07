Kudüs’te otopark zemini çöktü, araçlar çukura düştü | Video
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İşgal altındaki Kudüs’te bir hastanenin otoparkının zemini çökmesi sonucu oluşan çukura araçlar teker teker düştü.
İşgal altındaki Kudüs'te bulunan bir hastanenin otoparkının zemini çöktü. Aniden çöken zemin nedeniyle otoparkta büyük çukur oluşurken otoparkta bulunan peş peşe çukura düştü. Olayda ölü ve ya yaralı olmazken sivil savunma ekipleri, oluşan çukura düşen olma ihtimaline karşı çalışmalar gerçekleştirdi.
Polis, çevrede yeni çökmeler olabileceği gerekçesiyle halkı bölgeden uzaklaştırdı.