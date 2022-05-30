Video Dünya Kudüs’teki Bayrak Yürüyüşü’nde yüzlerce kişi yaralandı | Video
Kudüs’teki Bayrak Yürüyüşü’nde yüzlerce kişi yaralandı | Video

Kudüs’teki Bayrak Yürüyüşü’nde yüzlerce kişi yaralandı | Video

30.05.2022 | 07:38

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İsrail’in işgali altındaki Kudüs’te fanatik Yahudilerin Kudüs Günü münasebetiyle düzenledikleri provokatif Bayrak Yürüyüşü’nde 5’i polis, 40’ı Filistinli toplam 45 kişi yaralandı. Çıkan olaylarda şu ana kadar 50’den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirirken, Batı Şeria’da çıkan olaylarda ise 145 kişinin yaralandığı ifade edildi.

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İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te fanatik Yahudilerin Kudüs Günü münasebetiyle düzenledikleri provokatif Bayrak Yürüyüşü nedeniyle bölgede gerilim devam ediyor. Fanatik Yahudilerin Şam Kapısı'nda toplanmaya başladığı saatlerde başlayan gerginlik, yürüyüşün başlaması ile giderek arttı. Şu ana kadar çıkan olaylarda 5'i polis, 40'ı Filistinli toplam 45 kişi yaralanırken, 50'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, 40 yaralıdan 15'inin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ'NE 50 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN KATILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR
İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, "Polis güçleri, herhangi bir şiddet veya düzensizliğe karşı kararlı ve tavizsiz bir müdahale ile bölgede düzen ve güvenliği sağlamak için çalışmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. Bir polis sözcüsü ise, İsrail polisinin Bayrak Yürüyüşü'ne "50 binden fazla kişinin" katıldığını tahmin ettiğini belirtti.

BAŞBAKAN BENETT'TEN KOLLUK KUVVETLERİNE "SIFIR TOLERANS" EMRİ
İsrail Başbakanı Naftali Benett'in Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Bayrak Yürüyüşü'nde kolluk kuvvetlerine "aşırılık yanlılarının şiddet veya provokasyonlarına sıfır tolerans göstermelerini" emrettiğini ifade edilerek, katılımcıların büyük çoğunluğunun kutlama için yürüyüşe katıldığı fakat aşırılık yanlısı azınlıkların da yürüyüşte olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, "Herhangi bir şiddet vakası, kovuşturma da dahil olmak üzere tüm ciddiyetle ele alınacaktır" denildi.

ŞEYH CERRAH MAHALLESİ'NDE DE ÇATIŞMALAR ÇIKTI
Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde fanatik Yahudiler ile Filistinliler arasında da şiddet olayları patlak verdi. Fanatik Yahudilerin Şeyh Cerrah'ta bulunan Filistinlilere taşla saldırdığı aktarıldı.

Doğu Kudüs'ün Isawiya Mahallesi'nde ise iki İsrail otobüsüne Filistinliler tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Otobüslerden birinin seyir halindeyken ateşe verildiği görüldü. İsrail basınında yer alan haberlerde, söz konusu otobüslerin yanlışlıkla söz konusu mahalleye girdiği belirtilerek, otobüslerde yolcu olmadığı aktarıldı.

BATI ŞERİA'DA ÇIKAN OLAYLARDA 145 KİŞİ YARALANDI
Kudüs'teki Bayrak Yürüyüşü'ne tepki için Filistin'in Batı Şeria bölgesinde sokağa inen Filistinliler ile İsrail güçleri arasında birçok noktada çatışma çıktı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın farklı noktalarındaki çatışmalarda 18'i gerçek mermi ile olmak üzere toplam 145 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL 11 GÜN SÜREN ÇATIŞMALAR PATLAK VERMİŞTİ
Geçtiğimiz yıl düzenlenen Bayrak Yürüyüşü nedeniyle İsrail ve Filistin arasında 11 gün süren çatışmalar patlak vermiş, çatışmalarda en az 250 Filistinli ile 13 İsrailli hayatını kaybetmişti.

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