Küresel Sumud Filosu: "İsrail'in müdahale riski bulunan tehlikeli bölgeye girdik" | Video
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'de ilerleyişini sürdüren Küresel Sumud Filosu, önceki filoların İsrail tarafından saldırıya uğradığı veya durdurulduğu, Gazze'den 150 deniz mili (278 kilometre) uzaklıktaki "yüksek riskli bölgeye" girdiklerini duyurdu.
