Kuveyt’te kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı | Video

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Kuveyt’te etkili olan şiddetli kum fırtınası nedeniyle gökyüzü turuncuya boyandı.
Kuveyt Futbol Federasyonu dün yaptığı açıklamada, hava muhalefetinden dolayı Emir Cup final maçının ertelendiğini duyurmuştu. Kuveyt'te 16 Mayıs'ta etkili olan kum fırtınası nedeniyle hava trafiğinde aksamalar yaşanmış, 3 liman kapatılmış ve eğitime ara verilmişti.