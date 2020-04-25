Kuzey Kore Lideri, Kim Jong Un Öldü Mü? Kuzey Kore'de Son Durum! / A Haber

Dünyanın en kapalı ülkesi olarak bilinen Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong ile ilgili flaş iddialar gelmeye devam ediyor. Ülkenin lideri Kim Jong'un bir ameliyat geçirdiği ve bu ameliyatta hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Ülkenin dışa kapalı olmasından dolayı doğru bilgi edinmek çok zor ve Güney Kore medyasının açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Bugün Kim Jong ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı.