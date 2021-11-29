Video Dünya La Palma'daki yanardağda yeni lav çatlakları oluştu | Video
La Palma'daki yanardağda yeni lav çatlakları oluştu | Video

La Palma'daki yanardağda yeni lav çatlakları oluştu | Video

29.11.2021 | 13:51

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Kanarya Adaları'na bağlı La Palma Adası?ndaki aktif yanardağda yeni lav çatlakları oluştu. İspanya Ulusal Jeolojik Enstitüsü yeni çatlaklarla birlikte yanardağdan dakikada 6 metre lav aktığını ifade etti.

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İspanya Ulusal Jeolojik Enstitüsü dün yanardağla ilgili gelişmeleri içeren son açıklamasında, yeni lav çatlakların oluştuğunu ifade etti. Yanardağ'dan akan lavın yeni çatlaklarla dakikada 6 metre ilerlediğini belirten yetkililer, 10 haftalık süreçte en azından 11 yeni lav akışı tespit edildiğini ifade etti.

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